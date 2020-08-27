逾5.3萬名賭場員工完成病毒檢測　無錄得確診個案

澳門和廣東進一步放寬出入境措施，料旅客量陸續回升，澳門山頂醫院醫務主任羅奕龍今日(27日)稱，截至昨日(26日)已大致完成澳門6間博彩企業娛樂場前線員工的核酸檢測，合共逾5.3萬人，檢測結果全部為陰性，仍有少部分前線員工正安排檢測。

澳門局衞生局上月中起，分批安排7類特定群組，提供1次免費核酸檢測，包括娛樂場前線員工、跨境運輸司機、中小學教職員等。

另外，澳門已連續62天沒有新增新冠肺炎病例，連續151天沒有本地感染病例。澳門新冠肺炎疫情回穩，廣東省宣布放寬對澳門的旅遊限制。廣東省公安機關出入境管理部門昨日起，恢復辦理該省居民赴澳旅遊簽注，包括團隊遊和個人遊。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020