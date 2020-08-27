運輸署9.7起恢復路試　筆試延至下月中重啟

新冠肺炎疫情近日稍見緩和，政府早前宣布逐步恢復更多基本公共服務，最終目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務。運輸署今日(27日)表示，將於9月7日起全面恢復駕駛考試(路試)服務，而駕駛筆試(甲部試)及的士筆試服務則計劃於9月14日恢復。

署方指，已預約於當日或之後進行路試或筆試的考生，可按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。至於因駕駛考試中心暫停服務而未能如期考試的考生，將會陸續獲個別通知其新訂的考試日期。

運輸署續指，所有參與駕駛考試(包括路試及筆試)的考生必須在考試中心場內及考試時戴上口罩，並在進入中心辦事處前使用酒精搓手液清潔雙手，以及必須接受運輸署在現場安排的體溫檢測，否則會被拒絕進入試場及參加考試，而考試日期將另行安排。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計1個月內，向運輸署駕駛考試排期事務處遞交延期申請書、相關病假證明書或醫生證明書正本，以跟進並另訂考試日期。

另外，駕駛考試排期服務，包括即時申請的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務，將會繼續暫停，直至另行公告。在駕駛考試排期事務處暫停服務期間需遞交延期/暫時取消駕駛考試或更改考試地區申請的考生，須將親筆簽署的申請信、身份證明文件副本及考試排期信正本，放進九龍牌照事務處的投遞箱，或郵寄至長沙灣政府合署的駕駛考試排期事務處，考生亦可於駕駛考試排期事務處恢復即時櫃位服務後兩星期內遞交有關申請。

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