政Whats噏：中西區討論健康碼被指離題　民政專員離場

中西區區議會今午(27日)召開特別會議，討論政府喺西營盤中山紀念公園體育館裝設「火眼實驗室」事項，但會上就未見有政府官員出席，該區民政事務專員回應指，有與相關部門聯絡，但有關官員因事繁忙無法出席會議，強調冇其他補充，多名民主派區議員對此感到不滿。另外，會上有區議員討論「健康碼」及「全民檢測」，但被指不符區會職能，民政專員最終帶隊離場。

區議員梁晃維在會上表示，開會嘅作用係希望有官員可以作即時對答，直斥民政事務專員梁子琪出席會議只係話會記低問題，咁不如政府以後唔使再開會，以問卷形式搵議員就算啦。區議員張啟昕亦質疑，政府部門唔出席會議是否已成常態，批評政府只將新聞稿左抄右抄，完全不知所謂，敷衍區議會。

此外，有區議員原定要求喺會上討論「健康碼」及「全民檢測」事宜，但梁子琪指，有關議程與區議會職能無關，認為不宜討論，並解釋政府將於明日到立法會內務委員會交代，但最終就因為在場區議員繼續討論有關事項，梁子琪連同秘書處職員即時離場。

另外，因應防疫問題，區議會秘書處將區議員座位分隔開，惟分隔情況不一，部分分隔2個位，有啲就3個位，甚至要面對面坐，惹起在場區議員不滿，質疑做法冇科學根據。梁子琪解釋，因為買唔切用作分隔嘅膠板，所以先咁樣安排，但就繼續有區議員不滿，甚至希望坐回原本嘅位，最終主席鄭麗琼容許議員作少許調動，只分隔一至兩個座位。

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