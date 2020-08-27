立會10月復會　何君堯建議只邀請個別議員延任

何君堯建議政府只向個別議員發延任邀請，篩走不合資格的議員。(溫國佳攝)

全國人大常委會早前決定第6屆立法會繼續履行職責不少於1年，議員何君堯今午（27日）召開記者會，建議政府應於10月立法會復會前，根據議員過去有否忠誠效忠特區政府和擁護《基本法》，而向個別議員發出延任邀請，須篩走不合資格的議員。

何表示，違反《基本法》第104條《宣誓及聲明條例》、在早前立法會選舉提名期被取消資格，以及涉嫌參與非法集會等罪行的議員都不應獲得延任，當中包括被指刻意拖延內務委員會主席選舉、涉嫌公職人員行為不當的公民黨郭榮鏗；被選舉主任取消提名資格的公民黨議員郭家麒及楊岳橋、會計界議員梁繼昌、以及因2014年違法佔領行動而被判入獄但緩刑2年的公民黨陳淑莊等人。

此外，關於去年發生的反修例示威，何認為終審法院首席法官及律政司須就反修例案件給予統一和清晰的量刑指引，堵截司法漏洞。

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