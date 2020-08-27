駿洋邨首批租戶明辦理入伙手續　區議員批隔欄高度不足

用作檢疫用途的火炭駿洋邨，首批入伙的第4座及第5座準租戶，明日(28日)起可辦理入伙手續及收鎖匙。房屋署日前表示會以高身隔欄分隔檢疫中心（第1至3座）及駿洋邨其餘部分（第4、5座及洋商場），惟有區議員視察後指該隔欄無論高度及重量亦欠奉，「有好似無咁。不少準租戶亦反映，擔心與檢疫人士同住一邨會有染疫風險，「佢哋連搬屋裝修公司都搵唔到，冇人肯嚟開工！」

房署明日安排不多於80戶首批入伙租戶辦理入伙手續，屆時租戶到場時要先量體溫，場地亦設多張椅子供租戶保持距離地輪候。沙田區議員麥梓健入邨視察，發現隔欄高度不足，更因未注水而重量不足，「可以輕易用手拉開隔欄，有隔欄好似冇隔欄咁！」

麥又指從第4座與商場相連的天橋能清楚望到鄰座檢疫人士在單位走動，憂心釀成私隱問題。而該邨整體衞生環境尚可接受，但入住後的健康風險仍有待觀察，有不少準租戶紛紛表示擔心入住單位，增染疫風險，冀望當局多加關注。

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