藥物瑞德西韋對新冠重症者成效不佳　專家倡用類固醇治療

早前有外國研究指「瑞德西韋」是治療新冠肺炎的主要藥物，惟有香港專家透過本地患者的治療數據發現，使用瑞德西韋治療重症患者成效不明顯，因重症患者產生較嚴重的免疫炎症反應，導致器官衰竭，故此當患者進入深切治療部一刻會使用類固醇治療，紓緩炎症反應，反而輕症患者使用瑞德西韋治療的成效則較佳。專家又指，年紀大的男性患者較高危，死亡率也較高，呼籲年輕的男康復者捐出血漿救助病人。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢表示，本港第三波疫情達3000多宗，年齡中位數為48歲，該波疫情下男性死亡率佔近60%，具體原因仍待探討，但普遍來說年紀大較易導致器官功能衰竭，因此死亡風險較高。

他指出，在死亡患者當中，c反應蛋白、鐵蛋白、肝酶等細胞指數均高於正常水平，顯示中度至嚴重程度患者的發炎指數較高，當局會透過類固醇如地塞米松、安挺樂等為患者進行輔助性治療。英國研究發現，患者每天服用6毫克，且連續7天服用，患者在28天內的死亡率降低約30%。當局在2003年已使用地塞米松治療沙士患者，但由於當時服用劑量高，故有病人出現骨枯等併發症，因此現時使用中至低劑量，且短時間服用。

瑪嘉烈醫院深切治療部部門主管蘇栩頎表示，截至本月23日，本港出現199名嚴重患者，佔4.2%。部分嚴重患者由於免疫發炎過大，致身體出現衰竭，因此使用類固醇控制免疫失衡。

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