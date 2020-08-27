入境處加快跟進外傭轉換僱主申請　處理量急增125%

受疫情影響，本港外傭僧多粥少，部分人中途違約「炒老闆魷魚」跳工。入境處發言人表示，一直嚴格審批外傭的工作簽證申請，並已加強審查曾多次轉換僱主的外傭工作簽證申請，以遏止外傭涉嫌濫用提早終止合約安排以轉換僱主（俗稱「跳工」）的情況。對於被指積壓申請未處理，發言人指，在過去一星期，入境處已再大幅加快審批外傭轉換僱主簽證申請的進度，每日平均完成審批的申請數目較7月份上升超過125%。

發言人表示，在處理外傭的工作簽證申請時，入境處會詳細審查申請人的情況，例如申請人在12個月內提前終止僱傭合約的次數及原因，以考慮是否涉及濫用提早終止合約轉換僱主的安排。若申請人有不良紀錄或違規行為，入境處會發拒絕有關申請。

發言人續謂，在平衡防疫風險及政府僱員特別上班安排下，入境處實行一系列相應措施，包括優化工作流程、靈活調配人手、加強應用電子服務等，以加快審批流程。現時，入境處已調配大量人手專責處理有關的申請。一般而言，如申請人已遞交外傭轉換僱主申請的全部所需文件，入境處可在1至2星期內完成審批。

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