美容院明率先復業　店東指預約人數回復疫情前7成

所有的按摩床會鋪上即棄的纖維床墊。(朱先儒攝)

部分社交距離措施明日(28日)起放寬，美容院及戲院等場所可獲重開。有位於尖沙咀的美容院已準備就緒，加強各項防疫措施，所有美容儀器均被鋪上透明保護膜，按摩床會鋪上纖維床墊，又會為客人提供防護衣、面罩、口罩等防具，除面罩外所有用具只作單次使用。從事美容業逾22年的負責人鄭女士表示，明日預約人數回復疫情前的70%，惟目前周六(29日)及周日(30日)的預約只有以往的5%。

根據政府規定，復業後美容院員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩/護目鏡，並在每次為1名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；以及每個被分隔的服務範圍不能容納多於2人等。

鄭直言，停業期間相當「難捱」，只能將護膚品郵寄予客人，藉此幫補些微的生意額。她指，復市後會推出各項減價優惠，並贈送美容、防疫產品等，吸引市民光顧。她坦言對復市不存太大期望，認為至少需觀察多3個月，因疫情反覆加上市道欠佳，不少客人足不出戶，亦未必願意花費在美容上。

鄭表示，美容院共聘請4名員工，即使在停業期間仍給予員工底薪，由年初疫情爆發至今一直虧蝕，損失逾80%生意額，又指舖位獲業主減免租金10%。她又指，由今年初至今仍未收到「防疫抗疫基金」的津貼，每向當局查詢進度時，只獲「機械式」回復稱有關工作仍在進行。

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