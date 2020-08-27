傳壹傳媒高層個人銀行帳戶遭停用　滙豐：不評論

傳滙豐停用壹傳媒高層信用卡，並不讓他們使用個人銀行帳戶。

壹傳媒黎智英、其2名兒子，以及包括剛卸任財務總裁的周達權在內4名壹傳媒高層等，一共10人，早前因分別涉嫌違反《港區國安法》或串謀欺詐等罪，遭警方國安處拘捕。外國傳媒報道，滙豐控股被美國國務卿蓬佩奧指摘，協助中國政府打壓香港。蓬佩奧引用報道稱，黎智英被捕後，滙豐停用壹傳媒高層的信用卡，並不讓他們使用個人銀行帳戶。

蓬佩奧在周三(26日)發表的書面聲明中，指摘滙豐繼續為被美國制裁的人士提供銀行服務。

據報，壹傳媒行政總裁張劍虹證實，其滙豐銀行的個人戶口未能提款及轉帳，惟信用卡仍可以使用，並估計個人戶口是在8月10日，即壹傳媒管理層被警方拘捕後出現限制。

《東網》就事件向滙豐銀行查詢，滙豐發言人不作評論。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020