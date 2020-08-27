不滿亂泊傷殘車位　九龍城私家車被人刑毀塗傷殘標誌

九龍城南角道57號對開路邊傷殘泊車位，今日(27日)傍晚7時許，一名姓吳(33歲)男子在上址取回泊在該處的私家車時，赫然見其銀色座駕遭人用黑色油漆在右邊車身畫上一個傷殘標誌，懷疑有人惡意破壞，於是報警求助。警方接報到場，經初步調查，不排除有人疑不滿該傷殘車位被人擅自佔用，塗鴉洩憤，將案件列作發現車輛損毀，暫未有人被捕。

據運輸署資料顯示，全港設有432個只准領有傷殘人士泊車許可證人士使用的路邊泊車位，已通過駕駛能力評估的殘疾人士，可向運輸署申請「傷殘人士泊車許可證」，以使用殘疾人士專用泊車位。 此外，本港法例亦規定，非法佔用傷殘人士專用泊車位人士觸犯《定額罪款（交通違例事項）條例》，可被處以定額罰款。

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