機場三跑承建商被美列「黑名單」　業界憂影響工程

美國商務部轄下工業與安全局(BIS)周三(26日)宣布，將24間中國企業列入實體名單(即貿易黑名單)，當中包括中國交通建設旗下的5間子公司，名單中的中交建及其旗下的中交疏浚，均為香港國際機場三跑道工程的聯營承建商之一，有業界人士憂會影響三跑工程。機場管理局回應《東網》查詢時表示，初步評估美國最近就「實體名單」所作的相關公布，不會影響三跑項目的填海工程。

香港機場三跑系統工程，由香港振華、中交建及中交疏浚3間公司聯營，中科興業董事總經理潘焯鴻今早(27日)在其Facebook發文指，中交建及中交疏浚2間公司均被美國制裁，而香港振華則是中交建另一子公司中國港灣工程的子公司，與中交建屬同一系，相信亦會受美國措施影響。他表示港府現時有不少工程亦由中交建負責，擔憂會受影響，促港府及機管局應制定緊急措施，防止公帑被付諸流水。

機管局回應時澄清，三跑工程正按計劃進行，而根據目前所得的資料，該初步評估美國最近就「實體名單」所作的相關公布，不會影響三跑道系統項目的填海工程。該局重申會繼續按原定目標，於2022年啟用新建成的第三條跑道，並於2024年年底完成整項三跑道系統工程，局方會按既定程序執行所有工程合約。

美國當局周三宣布，將24間中國企業列入實體名單，當中包括中交建及該公司5家附屬公司，分別為中交疏浚、中交疏浚3家附屬公司中交天津航道局、中交上海航道局和中交廣州航道局，及中交第二航務工程局。理由是它們協助中國軍方在南海修建人工島，有關企業出口、再出口或轉移受管制項目時，須獲得商務部的許可。

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