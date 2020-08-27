食環署向食肆發堂食指引　倡分工及避免搭枱

晚市堂食明(28日)起延長營業時間至晚上9時，食物環境衞生署向食物業處所持牌人和經營者發出提供堂食的最新指引及建議，例如：分別由不同員工負責擺設餐桌、端送食物、收拾使用過的餐桌或餐具，以及避免搭枱等。

食環署建議食肆採取以下措施，包括：隔板應以丙烯酸塑料或同等物料製造，厚度至少三毫米，高度至少高於顧客坐下時的頭頂水平；應定期清潔和消毒處所內經常觸摸的地方；加強清潔、檢查及維修處所內的所有通風系統，包括出風口、隔塵網、鮮風入口處及通風管道等。

食環署表示會安排為持牌餐飲處所寄送口罩，對於罔顧有關預防及控制疾病及環境衞生法例和食物安全的人士，會採取嚴厲執法行動。

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