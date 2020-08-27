政Whats噏：施政報告諮詢快問快答　創新辦民政局齊甩轆

話說政府就嚟公布施政報告，仲喺名為「施政報告公眾諮詢」社交平台專頁上向市民收集意見。民政事務局喺專頁上，表示推出「快問快答」嘅模式，由局長徐英偉(Caspar)親自解答市民嘅問題。唔少網民以為係政府同市民「雙向溝通」，喺貼文下方留言，但點知過咗好幾日，Caspar都未有回應喎，莫非只不過係市民諗多咗，所謂「快問快答」實情係「唔答」？

原來，「快問快答」係講緊錄製視頻嘅模式，即係當收集到足夠多嘅意見後，民政局就會拍片，片中用「快問快答」嘅模式對話，並由Caspar解答網民早前留言嘅問題。不過，有市民就以為係留言後Caspar就會即刻解釋。

點解局方唔喺貼文內講清楚呢？負責「度橋」同埋整理Facebook專頁嘅政策創新與統籌辦事處，同埋有份轉發嘅民政局齊「甩轆」，睇怕政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀都「走唔甩」。而民政局嘅Facebook仲刪除咗相關海報，得返段文。唔知民政局係咪驚「孭飛」呢？

其後我哋向Caspar查詢，佢話個「快問快答」嘅諗法應該係創新辦嘅，而好多部門都有參與其中，只不過政府決定畀民政局率先採用「快問快答」嘅新模式向公眾收集意見。據了解，其他決策局都會陸續推出新嘅諮詢模式。但點解要搵民政局第一個試行呢？政府第一個部門「玩創新」就發生啲咁嘅事，係咪都需要反省呢？

實際上，政府每年都會就是施政報告向市民收集意見，而創新辦都要負責網羅市民意見等諮詢工作，而決策局就會配合，同負責執行工作，例如今年就負責拍片喇！但無論諗法、社交平台專頁都係創新辦負責，點解唔細心啲，搞到「甩甩漏漏」引起市民誤會呢？睇返個專頁，依家都係得近千人追蹤，都唔知係咪真係可以收集到民意喎。而民政局又「睇漏眼」照樣轉發，應該都要負返啲責任喇！