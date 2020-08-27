港產疫苗源自內地專家　在台生產被質疑「洗底」

劉耀南（左一）參研的疫苗被指是大陸疫苗。

香港理工大學、澳門科技大學上月宣布，新冠肺炎疫苗研製取得進展。惟台媒周四（27日）報道，指上述疫苗多名參研人員均來自大陸，認為該疫苗是「披着港皮的中國大陸疫苗」；另外，該款疫苗將與台灣企業合作，在台小規模生產，被坊間質疑是為大陸疫苗「洗底」。

報道指，上述疫苗的第一作者，是四川大學華西醫院生物治療國家實驗室成員，該疫苗號稱能有效阻斷新冠病毒，且無任何副作用。而參與該疫苗研製的理大教授劉耀南.本月3日指出已與台灣最大疫苗廠商達成合作協議，為港、澳居民生產及預留800萬支疫苗。

台灣的國光生物科技公司（下稱國光生技），早前獲批為台灣的疫苗負責第一期臨床試驗，總經理留忠正表示，國光生技確實在上月底與香港有關公司簽署過合作備忘錄，但香港的疫苗研究進度，遠不及國光生技所研發的疫苗。另疫苗至今仍未獲准進行人體實驗，所以與Avalon（劉耀南成立的香港鎧耀生物醫藥科技公司）的合作，或比較朝向學術研究。

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