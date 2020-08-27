網上教學　教育局指每節不應多於25分鐘

教育局指實時網上授課不應被視為學生家學習的唯一方法。

各校因應疫情進行網上教學，莘莘學子9月1日更要「網上開學」，在家學習時間大增。教育局發布運用電子學習模式支援學生在家學習推展原則參考，提到實時網上授課的時間不應太長，每節課較正常課堂短，一般在20至25分鐘，以維持學生的專注力，年級愈低網上授課時間應愈短。

當局引用衞生署建議，避免讓2至6歲幼兒長時間使用電子屏幕產品。除非學校透過網絡與學生短暫溝通，了解學生的學習和情感需要，否則不建議年紀幼小的小學生和有專注力困難的特殊學生採用實時網上授課。

教育局指出，實時網上授課只是眾多電子學習策略之一，不應視作支援學生在家學習的唯一方法。學校可透過其他非同步的電子方式，如電郵、電子學習平台、學習管理系統、雲端存儲等，向學生提供教學內容，並安排學習任務或課業。學生按教學內容要求，進行各種自學活動，如閱讀、搜集資料、預習及重溫等，並通過電子方式與同輩互動或尋求師長的指導，讓教師觀察和評估學生的學習進展，跟進或指導。

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