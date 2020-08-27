黎智英刑恐東方記者表證成立　控辯雙方明早結案陳詞

壹傳媒黎智英於2017年在銅鑼灣維多利亞公園參與六四集會時，在未被挑釁的情況下，不但用粗口侮辱到場採訪的東報業集團（下稱「東方」）男記者，而且更對他說：「我實搵人搞x你」。黎否認1項刑事恐嚇罪，案件早前在西九龍法院開審，控方先後傳召3名證人出庭作供，並在法庭播放現場片段和黎事後接受警方調查時的警誡錄影會面紀錄，法庭已裁定案件表證成立，案件押後至明天(28日)早上再訊，控辯雙方會結案陳詞。

被告黎智英(72歲)，被控於2017年6月4日，在銅鑼灣興發街1號維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受害，意圖使X受驚。被告一旦定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

X供稱，X當晚在約7米外拍攝現場大環境和被告時，遭被告「怒睥」2至3次。約15分鐘後，集會接近尾聲，X完成拍攝和收機休息。未幾，被告突然站在X的半米外，用右手食指指向X，厲聲喝罵：「x你老母x」、「我實搵人搞x你」、「我已經影x咗你相」等。被告其後走開幾步，但隨即又回頭再兩次指罵：「x你老母x」。X形容被告當時表現「兇狠」，X的同事Y則形容被告表情「好嬲怒」。

X向法庭透露自己事後「心理壓力好大，個人好焦慮，好驚有人會對我不利」，X要接受精神科醫生治療，又需服食藥物緩解病況。曾為X診治的精神科醫生黃以謙，診斷X患上抑鬱心境適應障礙，黃不同意該症狀屬輕徵，直言該病或會令病人自殺。

被告在警誡會面中表示，他不知道X在事發時有沒有拍攝他，他只是因為認得X便上前責罵X。被告又承認有用粗口罵X，但已記不起確實字眼，大概是「我x你老母」，他也有向X說「我搵人搞你」，但他聲稱「搞」是指申請禁制令、找律師及報警。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020