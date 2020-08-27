1.8萬名酒店員工參與病毒檢測　明日獲派樣本樽

香港新冠疫情未平，政府早前宣布陸續為較高風險的特定群組安排免費病毒檢測。旅遊事務署晚上(27日)宣布，明日(28日)開始為已登記的酒店前線員工安排檢測，員工明日下午起可從其任職的酒店收到檢測套裝。

旅遊事務署發言人表示，來自超過200間酒店約1.8萬名酒店前線員工，早前已透過其任職的酒店向旅遊事務署登記。員工在收到檢測套裝後，須到政府網頁登記資料，並在自行採集深喉唾液樣本後，將樣本交回酒店，檢測承辦商會到酒店收集樣本進行檢測。

署方指，已根據既定採購程序委聘合規格的檢測承辦商(駿嶺生物科技有限公司)提供檢測服務，樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測機構只知樣本瓶編號，並不知悉樣本屬何人。檢測結果為陽性的個案將轉交衞生署衞生防護中心跟進。

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