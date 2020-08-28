陳易希研發冰凝口罩　吸收面部散發體溫

炎炎夏日，不少市民外出，甚至運動時戴口罩均感到悶熱不適。「星之子」陳易希以「Coolmax」散熱布料、低溫墊研發全港首創的冰凝口罩，今(28日)中午12時開始接受預訂。

陳易希與港商李耀明今年4月研發的重用口罩「100nm」，但因有感市民在炎熱天氣下戴口罩十分辛苦，因此，用兩個月時間改良產品。口罩採用4層設計，除繼續沿用可分解細菌的光觸媒塗層外，中間兩層分別是獲PFE、BFE雙重認證的濾芯，和以冰感物料製作的低溫墊隔氣層，可吸收面部散發的體溫；最內層則為「Coolmax」物料，可快速蒸發呼出的水氣，帶走熱力。

陳易希指出，低溫墊隔氣層可吸收面部散發的體溫，如用家將口罩放入雪櫃冰格冷涷20分鐘，便可令面部保持1小時的冰涼感覺。他亦改良了口罩消毒袋，除內置紫外光可催化光觸媒消毒外，更加入保溫冰袋。口罩可清洗重用最多50次，之後便須更換另一個環保口罩。

被問及推出產品適逢放寬口罩令，加上現在已沒有口罩貨源問題，會否擔心銷情；他指市面口罩大多只着重防護，推出冰凝口罩是為了解決舒適問題，相信在市場仍有一定價值，但亦已減少生產數量至1萬個，並希望可與外賣、地盤工人等須體力勞動的公司合作。

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