保就業「零僱員公司」　部分稱已請人

補貼僱主6至8月出糧的第一期保就業計劃即將完結，惟獲批補貼的僱主名單顯示，有最少367間公司的承諾受薪僱員人數為零，涉款高達1300多萬元，屢被勞工界譏諷為「零僱員公司」，並質疑計劃無法保障員工就業，大筆公帑去向未明。東網向多間涉事公司查詢，部分拒絕回應，或稱已請人，亦有公司指不曾解僱員工，相信原因或是曾更換強積金公司所致，並會申請第二期保就業計劃。

獲發19萬5千多元的晉榮電器有限公司，是位於大埔的電器舖，負責人陳先生表示沒有閉業及解僱員工，但曾於3月更換強積金公司，相信或是上榜原因。他指過往不少遊客到港購買小型家電，惟疫情下人流大減，加上旅遊業停頓，生意額大減3成，而計劃有助保留員工，店舖近期亦多聘用1名員工，料將申請第2期計劃補貼。

而獲批最多補貼的旺福發展有限公司，涉及97萬6千多元，以每名僱員每月可獲最多9千元補貼額作推算，該公司曾僱有至少36名員工。公司註冊處資料顯示，該公司是連鎖酒樓名滿讌客牛頭角分店。名滿讌客表示，因應疫情嚴峻，該分店曾在3、4月暫停營業，並於5月1日復業，而聘請的員工人數亦高於指定月份的人數，亦曾向保就業計劃秘書處展示最新的支薪及考勤紀錄。

計劃秘書處曾明言會加強巡查零僱員公司，冀檢查最少為總體四分之一，又指計劃代理人在處理此類申請個案及發放工資補貼後，會特別留意相關僱主，包括在有需要時實地視察。計劃規定，僱主須重新聘請員工，並將工資補貼全數用於支付僱員工資及作強積金供款，否則政府會收回補貼。

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