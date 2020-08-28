何志平專欄：倒戈相向

剛過去的八月廿四日，全國廣播公司（NBC）新聞透露：凱莉安．康韋廿三日晚上在橢圓形辦公室告訴總統特朗普她於八月底離職，而總統表示支持這一決定。

康韋曾在共和黨擔任競選經理和戰略顧問，並曾是民意調查公司的總裁兼首席執行官。在二○一六年總統選舉初選後，特朗普任命康韋為高級顧問，後來擔任總統候選人的競選經理。二○一六年十二月，特朗普宣布康韋將加入他的政府為總統顧問。自班農辭職後，她於二○一八年二月被提升為總統高級參贊。

傳聞康韋在特朗普身邊極有影響力，特別是在人事任命的戰略布局上，意見多被接受，尤其是早期在二○一六年底為新總統組合白宮團隊。當時我應友好的邀請到華盛頓佐治城作客，本來安排好了聚會，但最後還是緣慳一面。

康韋在美國政界上的動態使我記起今年一月份還在大都會看守所的一幕。鄰居「阿廷」是民主黨的支持者，更是對特朗普討厭極的反對者。這一天他收到他經營的律師事務所寄過來的資料，涉及一個在網上瘋傳的視頻，稱為「MAGA 教堂/教會」，逗得阿廷拍案叫絕，他看到我一臉不解的樣子，便解釋說：「這是開了一個大玩笑，針對着特朗普自己的口號《令美國重振雄風》（Make America Great Again：MAGA）！這短片重點突出了那些披着宗教的外衣，打着耶穌的旗號，而盲目支持和無視特朗普的不道德行為和偽善的人。」

阿廷滔滔不絕的跟着說：「這片子顯示了一些福音派牧師的嘴臉，其中包括很有影響力的總統福音顧問委員會成員，和白宮宗教顧問。事實上，特朗普不但挾持了共和黨，更透過這些神棍騙子的助喊，挾持了廣大的信徒群眾。知道嗎？福音派選民是全國最大的選民團體之一，佔二○一六年選民的百分之二十六！美國的信徒需要一些能透過宗教信念使世界更美好的領袖，而不是那些拜倒在特朗普的神壇前而遺棄信徒和背叛國家的偽先知！」

我不禁奇怪的問：「是民主黨幹的好事嗎？」

阿廷得意洋洋：「才不。是共和黨人倒戈相向。 」《林肯項目》（Lincoln Project）是於去年（二○一九年）十二月成立的保守派超級政治行動委員會（PAC），致力於「通過選舉投票，擊敗總統特朗普，由數名現任和前資深共和黨人成立。 該委員會的目標是為制止特朗普在二○二○年總統大選中連任，並擊敗他在美國參議院的支持者。你知道誰是這林肯項目的創始成員和顧問嗎？」

阿廷也不等我回答便馬上追着說：「聽過凱莉安·康韋嗎？她之前曾是特朗普的競選經理，現在是特朗普白宮裏最堅定的捍衞者。她的律師丈夫喬治·康韋就是發起人，也是共和黨員！項目的目標是要說服在搖擺州和地區裏對現任政府不滿的保守派人士，共和黨人，和傾向於共和黨的獨立人士，努力擊敗特朗普以及那些不顧人民利益和違背憲法誓言的候選人。項目籌款的支出主要用於製作，購買和放置廣告。廣告旨在於引起焦慮、憤怒和恐懼，充滿了情感衝擊，針對的是特朗普的選民、散布恐懼的廣告可能對共和黨選民更有震撼力。就是利用共和黨的語言，共和黨的圖騰，和理論，跟共和黨選民講話。那短片最後的結語為《上帝救救我們吧》！真是超絕的精彩！」

阿廷又望着我深深的問：「難道你們香港沒宗教領袖一邊在唸『阿門』， 一邊在喊『打倒政府』嗎？」

我啞口無言。