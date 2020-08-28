東方日報A1：港國安法逃犯　偷渡變送中

粵港兩地執法部門近期聯手打擊偷渡行動，其中中國海警本周日拘捕十二名人蛇，包括涉違國安法於本月十日與壹傳媒黎智英同被捕的「香港故事」成員李宇軒、灣仔汽油彈案被告鄧棨然及華仁書院炸彈案等疑犯。消息指他們乘坐由本港黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，惟在果洲群島對開內地水域被截獲。今次是首度有港獨人士在深圳被扣查，案件將在內地法院審理。消息稱，上月已有五人成功潛逃台南。

被捕者包括十一男一女，年齡分別為十六至卅歲，當中有五人為中學生及大學生。消息指各人均有案在身，包括涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢罪行的李宇軒，他本月十日被香港警方國安處拘捕，經扣查獲准保釋候查。

其餘被捕人士分別涉及去年十二月兩宗案件，一宗是灣仔駱克道檢獲一批懷疑用作製造汽油彈原材料的案件，鄧棨然等五人被拘控。另一宗是華仁書院土製炸彈案，行動中一人被拘控。據了解，部分偷渡人士為兩案的被告、在逃人士及疑犯，他們計劃前往台南尋求政治庇護，在本港水域乘快艇出發，期間因風浪太大需駁船。

據中國海警局官方微博消息，本周日九時許廣東海警局在粵港東南方向中國管轄海域內，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，拘獲李及鄧等涉嫌非法越境人士，目前案件正在進一步偵辦中。根據內地刑法，公安局可以刑事責任對偷渡者立案追責，判處一年以下有期徒刑，及後才會遣返香港。

警務處處長鄧炳強昨表示，有關是次行動詳情並非中港執法部門跨境合作，故至今仍在嘗試掌握事件，並已第一時間與內地有關部門了解，但仍未收到通知。他又指，若有港人偷渡到內地後被捕，內地當局會先按內地法例處理，並經通報機制通知香港警方，如果是涉及香港通緝人士，會根據現行程序移交香港。他強調，香港警方關注人蛇問題已久，與內地不同執法單位亦就打擊偷運人蛇有合作機制。

此外，中國海警局上周三發布消息，廣東海警局本月初破獲三宗跨境偷渡案，拘捕卅人及五名俗稱「蛇頭」的組織運送者，被捕者當中包括小童。據了解，該批被捕者是在疫情下企圖避過內地及本港的隔離措施，偷渡往返香港及珠海市。

香港警方早前指，過去兩月聯同入境處及廣東海警局展開代號「箭雲」的打擊中港偷渡行動，共拘捕一百零四人。香港警方指出，疫情期間各地實施出入境管制，有犯罪集團趁機在網上招募偷渡客經水路偷運人蛇抵港，並安排藏身處及介紹非法勞工、賣淫及黑幫打手等工作。

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