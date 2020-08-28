你要知：雪櫃收納有學問　堅守U型擺放法

很多人覺得雪櫃使用很簡單，食物買回來便放進雪櫃，不講究保養，亦忽略食物擺放方式，甚至將雪櫃當作廚櫃，結果成為雪櫃不冷的致命傷。其實掌握使用雪櫃的要訣，不僅能延長雪櫃壽命，更能為食物保鮮。

在疫情下，幾乎家家戶都會購買大量食材，令雪櫃剩餘空間少之又少，原來此舉大錯特錯。盈豐維修工程有限公司負責人劉敬康指出，存放過量食物，會令雪櫃內部空氣及凍風對流受阻，加上塞滿食物會阻塞背部的風口位，凍風吹不到出去。「近門邊位置風吹不到，溫度不夠，就會出現唔凍情況，其實並唔係雪櫃壞，而係存放過量食物」。既然放太多會影響雪櫃溫度，那麼放幾多就要「停手」？「放8成就已經足夠」，而且每個儲存格都要堅守8成這上限，因為只要其中一格存放過多食物，出現冷空氣對流不正常，都會影響到其他儲存格溫度不足。

想盡量提高雪櫃內的凍風對流，維持低溫，除了不要擺放太多食物，擺放方式亦十分重要。「用U字型擺位，前面留多些空間」，由於近門位置遠離出風口，將食物盡量放近風口位置，近門位置則放較少食物，可以確保雪櫃凍風對流，亦可以增加食物接觸冷風機會。

為減少外出，近期市民都多購儲存期較長的冷藏食品，雪櫃放不下，就只好購買小型冰櫃，原來選購這類小型冰櫃有很多細節必須注意。

「購買冰櫃時，一定要留意有冇香港的能源標籤」，由於不少人從外地網購冰櫃回港，買之前必須留意清楚冰櫃是否有香港認可的能源效益標籤以及安全及格證書；另外，其他地區的電壓和插頭未必與香港相同，購買前亦需檢查清楚。

小型冰櫃保養與一般雪櫃不同，「冰櫃喺四邊都可以散熱，視乎每一個冰櫃設計，有些在前面，有些在後面」，這些疏窿網散熱溫度可以高達攝氏40至50度，所以擺放前，周圍要預留大約50毫米空隙，而且不可放近爐頭以及陽光照射的位置，確保冰櫃散熱正常。

另外，小型冰櫃沒有自動融雪系統，所以每3個月就要融雪一次，否則冰霜會在冰櫃內部積聚，減少儲藏空間，亦會影響製冷效果。融雪時先拔走電制，打開櫃門，將毛巾放於雪櫃內吸水，利用室溫將雪融化，特別留意不要用硬物鑿碎冰霜，由於小型冰櫃由表面進行製冷，如果表面破損，會令冰櫃損壞甚至報銷。

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