梁振英涉以前特首辦地址作803基金註冊地址　議員質疑公器私用

由前行政長官梁振英牽頭成立的「803基金有限公司」，提供懸賞鼓勵市民舉報違法人士，不過梁振英被揭發曾以前任特首辦公室註冊辦事處地址，作為公司註冊地址。有議員質疑行為屬公器私用，有關基金並非為處理公共事務而成立，亦與梁作為前特首的身份無關。

於去年反修例事件期間成立的「803基金有限公司」，設有「803懸紅報料網」提供懸賞予舉報者，尤其是針對參與反修例事件的違法人士，懸賞金額由2萬港元至100萬港元不等。但梁被揭發曾以前特首辦地址，即半山堅尼地道28號的政府物業作為私人公司註冊地址，直至去年12月才將地址改為一所他經常聘用為法律代表的律師行。

議員郭家麒批評有關行為「絕對是公器私用」，指梁振英使用前特首辦並非履行作為前特首身份的職務，私人公司涉獵的範疇與政府行為及公共事務無關，指有關行為可能違反土地用途，認為地政總署需盡快調查事件。此外，郭指此事件未必屬犯法行為，但牽涉濫用公帑處理私人事務，對公眾觀感非常差。

郭指自己以往亦有負責監察前特首辦的開支，指很多時基於互信，假定前特首使用辦公室是處理公務，例如需要以前特首身份出席特區活動、接見外國官員等。

東網正向前特首辦及行政署查詢有關事件，暫時未獲回覆。

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