專科醫生稱仍未知全民檢測運作安排　促做好防感染措施

普及社區檢測計劃將於下周二(9月1日)展開，感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早(28日)於電台節目表示，業界暫未知悉全民檢測的運作安排，強調當局需做好防感染措施。

曾指出，醫管局隔離病房規定，醫護人員處理完高風險病人，都須換全新的保護衣，惟相信這難以套用到全民檢測中。他又說，若有人採樣時打噴嚏或咳嗽，該採樣區域或要停用一段時間才能再開放使用。

曾表示，未知社區檢測中心會否設有高效能過濾抽風系統，又指出，香港可參考南韓的做法，安排市民進入類似電話亭的負壓空間，如未能做到這種安排，也希望當局有相應的措施以減低感染風險。

另外，醫管局員工陣線主席余慧明稱，政府將徵用九龍灣國際展貿中心三樓星匯進行全民檢測計劃，惟醫管局在該地點設有辦公室，有數百名員工於該處上班，憂慮會增加同事感染風險。

余要求局方讓員工在家工作，直至檢測完結、商場徹底消毒才回復正常上班。 她又質疑，政府擁有不同地區資源，為何要利用大型商場作檢測，批評當局未有盡力保障員工安全。

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