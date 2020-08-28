黎智英刑恐東方記者表證成立　控辯雙方今結案陳詞

壹傳媒黎智英於2017年在銅鑼灣維多利亞公園參與六四集會時，在未被挑釁的情況下，不但用粗口侮辱到場採訪的東報業集團男記者，而且更對他說：「我實搵人搞x你」。黎否認1項刑事恐嚇罪，案件早前在西九龍法院開審，控方先後傳召3名證人出庭作供，並在法庭播放現場片段和黎事後接受警方調查時的警誡錄影會面紀錄，法庭已裁定案件表證成立，案件押後至今日(28日)早上再訊，控辯雙方會結案陳詞。黎於早上約11時抵法院應訊。

被告黎智英(72歲)，被控於2017年6月4日，在銅鑼灣興發街1號維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受害，意圖使X受驚。被告一旦定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

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