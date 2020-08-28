「起底男」涉管理黑暴文宣大台被捕　參加者急退群自保

警方繼拘捕7.21事件中關鍵的十餘人後，再拘捕反修例風波中的文宣旗手！警方網絡安全及科技罪案調查科前日（26日）拘捕一名51歲男子，據知，該名被捕男子為反修例活動的一個文宣平台負責人，是通訊軟件Telegram群組「SUCK Channel」的管理員，而「SUCK Channel」在過去一年的反修例衝突中，扮演「大台」的角色。事件引起活躍該平台的反修例參加者惶恐，呼籲急「退群」或外遊避風頭。

據悉，該名男子負責「SUCK Channel」的管理事務，網名「Sucker」。Telegram多個群組昨晚(27日)已開始討論事件，並指被捕的群組管理員不止一人，亦有人稱「Suck Channel owner Sucker前日黃昏時間於家中被捕，住宅及公司均被警方搜查，相關群組呼籲參加平台的人士「退群」，因被捕者的手機已被「解鎖」，呼籲曾聯繫有關人士的網民清理訊息，或短暫外遊；有人更估計，警方的拘捕行動陸續有來。

東網記者今日(28日)發現，「SUCK Channel」未刪除，群組仍有逾8.7萬人，但相片、影片等內容全已刪除。該群組原名「和你塞Channel」，去年多次發起行動，包括以測試交通壓力為名，呼籲市民在去年8月24日一同駕車往機場「遊車河」；另在去年11月，連續發起「破曉行動」、「晨曦行動」、「曙光行動」，呼籲網民在全港多區堵塞交通。

警方前日拘捕涉案男子時，指他涉嫌干犯個人資料（私隱）條例下的「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪。該男自去年6月起，在運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統申請超過1200份證明書，疑作「起底」之用。

警方又指，當日行動中檢獲3部手提電話及一部電腦，被捕男子已獲准保釋，須於9月上旬向警方報到。該男自去年6月起受他人指使，申請超過1200份證明書，申請過程中，他訛稱所獲取的證明書是用作法律訴訟及買賣車輛用途。

不過，警方調查發現，該男曾在未得到運輸署或相關資料擁有人同意下，出售載有個人資料的證明書予指使他的人，從中獲得金錢利益，而當中有部分證明書或在證明書中的個人資料更在不同的社交媒體平台上被不法披露。

警方相信該男涉嫌干犯「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，一經定罪最高罰款港幣100萬港元及監禁5年。同時，或干犯「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪或刑事罪行條例下的「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪。

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