團體斥黎智英洋奴漢奸罪有應得　促法庭重判入獄

壹傳媒黎智英於2017年在銅鑼灣維多利亞公園參與六四集會時，在未被挑釁的情況下，用粗口侮辱到場採訪的東報業集團男記者，被控一項刑事恐嚇罪，法庭已裁定案件表證成立，押後至今早(28日)再訊，控辯雙方會結案陳詞。多個團體到場請願，要求重判黎智英。

香港政研會一行兩人，於約10時到西九龍法院外示威，手持「聲討政治黑暴搞手，重判黎智英」橫額。

DQ行動組亦有兩名成員到場，支持警方依法起訴黎智英，他們手持「起訴黎智英，嚴懲賣國賊」的橫額。亦有請願人士指黎智英是「洋奴漢奸」，認為他罪有應得，應入獄「找數」。

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