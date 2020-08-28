涉違國安法被捕港人疑潛逃遭內地拘留　張達明：應交港方處理

中國海警周日(23日)拘捕12名人蛇，包括涉違國安法於本月10日與壹傳媒黎智英同被捕的「香港故事」成員李宇軒等疑犯，案件將在內地法院審理。香港大學法律學院首席講師張達明今早(28日)在電台節目表示，如果偷渡者包括涉嫌違反《港區國安法》被捕後棄保潛逃的人士，不應該由內地行使管轄權，應在內地及香港的邊境口岸，移交相關疑犯，由港方處理後續問題。

他指，有關被捕人士涉嫌偷渡，內地按當地法律處理是無可厚非，但若有關人士是經過內地海域，最終目的地是去台灣，應如何判定罪名，他就不清楚相關管轄權。

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