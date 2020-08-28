口罩令今起放寬　運動族開心自由跑　有人堅持戴罩

政府今日起(28日)放寬戶外地方進行體能活動如運動可豁免戴口罩，今早在多個運動場及公園，晨運的市民大都放棄戴口罩，不過，亦有市民表示，為了健康，即使辛苦些仍會堅持戴口罩。

在京士柏公園，康文署於場內貼出通告，提示所有在場人士在運動前及運動後必須佩戴口罩。在公園跑步的葉先生表示，跑步呼吸量好大，戴口罩比較辛苦，今早他沒有戴口罩跑步，但離開公園後會戴回口罩。

有在場耍太極的人士則如常戴口罩，有人表示不會解除口罩，即使有一起練習的人士，亦會保持距離，該名市民直言，戴了口罩後感冒減少，會繼續戴口罩的習慣。被問及知否在郊野公園及進行劇烈運動時可豁免戴口罩，她表示跑步同打波屬於劇烈運動，「太極唔算」。又稱郊野公園人比較，「個個好似趁墟」，為保障自己，戴口罩更安全。

到公園晨運的周女士則表示不太清楚新法例，但稱除了進食，自己亦仍堅持戴口罩，直至回到家，「為了健康，辛苦些都要做」。

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