全港學校不早於9月14日實體復課　學界倡讓特定年級先開學

全港中小學生9月1日便要「網上開學」，津貼中學議會主席潘淑嫻今早(28日)於電台節目表示，全港學校已經準備好9月開展新學年，多個團體昨日(27日)與教育局局長楊潤雄商討開學安排，她引述局方指，由於確診數字仍是雙位數，希望檢視多兩周，確定不早於9月14日實體復課。

潘指，校長團體倡先讓中一、中五及中六學生開學，以讓該年級學生適應新環境，以及應付文憑試。而考慮及學生用膳時的衞生問題，局方和校長團體都贊成半日上課安排，至於下午是否安排網上授課，則由各校自行決定。

對於網上授課的時間，潘稱局方建議網上授課應為每節20至25分鐘，潘則回應，校方會就實際學習效能作相應調較。

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