駿洋邨第5座取匙入伙　準租戶指擔心與檢疫人士共處

政府徵用火炭駿洋邨作為檢疫中心，房屋署今日(28日)起陸續安排駿洋邨駿湖樓(第5座)住戶取鎖匙入伙。房屋署表示駿湖樓共有約800戶，今日會安排大約40戶取鎖匙入伙。東網記者在場觀察，在早上9時已有10多名居民到場排隊等候。

已經輪候公屋近10年的朱氏夫婦一同前來取匙。他們表示，對於駿洋邨第1至3座仍用作檢疫表示擔心，因疫情防不勝防，入伙後會盡量減少帶小朋友出門。另外，他指兒子即將升讀小學，早前政府押後駿洋邨住戶入伙，非常擔心兒子升學派位問題，因不知道應該報讀甚麼地區的學校。

此外，住戶鄭女士已輪候公屋8年，對於終於可以取匙感到十分開心，她表示之前居於觀塘，月租過萬，笑指「終於唔使捱貴租」。對於政府早前宣布駿洋邨住戶須延期入伙，形容心情大起大落，但明白控制疫情更為重要。而對於須與檢疫人士於同一個屋邨共處，她指「擔心唔到咁多」，因為之前各區均有確診個案，只能自己多加注意衞生，希望可以5座居民「齊齊整整」，盡快歸還其餘單位。

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