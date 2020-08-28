再多5間食肆上榜 確診男警曾到兩食肆
2020年08月28日 10:59
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再多五間食肆曾有確診者到訪，其中一間位於新港城中心。
新冠肺炎疫情雖有緩和之勢，但昨日(27日)新增的新增21宗確診個案，仍有4宗源頭不明，衞生防護中心亦公布，再多五間食肆曾有確診者到訪，其中確診的36歲駐守西九龍總部的男警，曾到訪過大角咀中和樓「牧牛冰室」、馬鞍山新港城中心大街（3期）「大壹燒鵝」。
新增食肆名單:
●九龍
●九龍城獅子石道27號西貢越南真味
●大角咀中和樓牧牛冰室
●港島
●西灣河海晏街7號龍軒
●堅尼地城卑路乍街54號卓記粥店
●新界
●沙田新港城中心大街(3期)大壹燒鵝
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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