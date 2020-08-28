再多5間食肆上榜　確診男警曾到兩食肆

再多五間食肆曾有確診者到訪，其中一間位於新港城中心。

新冠肺炎疫情雖有緩和之勢，但昨日(27日)新增的新增21宗確診個案，仍有4宗源頭不明，衞生防護中心亦公布，再多五間食肆曾有確診者到訪，其中確診的36歲駐守西九龍總部的男警，曾到訪過大角咀中和樓「牧牛冰室」、馬鞍山新港城中心大街（3期）「大壹燒鵝」。

新增食肆名單:

●九龍

●九龍城獅子石道27號西貢越南真味

●大角咀中和樓牧牛冰室

●港島

●西灣河海晏街7號龍軒

●堅尼地城卑路乍街54號卓記粥店

●新界

●沙田新港城中心大街(3期)大壹燒鵝

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