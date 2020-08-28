環保署預警空氣污染增加　未來幾天酷熱兼有煙霞

受到一股背景污染較高的大陸氣流影響，本港今日(28日)空氣質素變差！環境保護署預測，稍後時間部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。今早10時半，銅鑼灣、中環及旺角的路邊監測站錄得的空氣質素健康指數為4，健康風險及中級。

天文台則預測，晴朗和酷熱的天氣及微風將持續至下周後期。環保署預計在風勢增強之前，未來數天本港的空氣污染仍會維持在較高水平。環保署自昨日（27日）下午起錄得較平常為高的空氣污染水平，預計未來數天情況仍會持續。

該署指，本港受到一股背景污染較高的大陸氣流影響，天氣普遍晴朗及酷熱，吹微風，不利污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，特別在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

該署提醒市民，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，

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