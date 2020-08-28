全民檢測設141個採樣中心　明起可網上預約

全民檢測計劃下月1日推行，港府今日(28日)交代最新細節。公務員事務局局長聶德權表示，全民檢測計劃為期7日，視乎情況再延長不多過7日，港府在全港設立141個採樣中心，全由衞生署及機電署作評估後才能使用，並會做好感染控制及社交距離，中心名單已上載網頁。市民明日起可在網上預約，開放7日，適當時再作延期。計劃有大約6000名醫護參與。

檢測過程中，只需填寫簡單個人資料，選擇社區檢測中心及日期。中心的開放時間為朝8晚8，期間有共1小時清潔消毒時間，每個時段30分鐘。市民進入中心前要量度體溫及出示相關預約證明，當取得樣本瓶後，等候由醫護人員採集樣本。中心內市民保持社交距離，市民檢測後按指定通道離開，避免人群聚集。

另外，長者可到附近郵局，讓職員協助進行網上預約。當局亦會提醒僱主作便利安排，政府昨日已向部門首長發電郵，方便僱員工作時都可去檢測。

有關的樣本瓶只會有序號，不會讓個人資料外洩，運輸過程中會全程追蹤，確保樣本已到實驗室。若結果為陰性，市民會收到短訊通知，而結果陽性則會由衞生署通知。所有個人資料及檢測樣本分開處理，不會知道個人資料，而且是在香港境內進行，個人資料會在政府內部處理，符合私隱條例。

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