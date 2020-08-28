廣州限粤港跨境司機需即日往返　不得自行在當地過夜

廣州當局規定粤港跨境司機，只可即日往返廣州，未經申請不得自行安排過夜。

本港肺炎疫情持續，廣州進一步收緊對粵港跨境司機的安掛，廣州市新冠肺炎疫情防控指揮部公布，粵港跨境司機只可即日往返廣州，未經申請不得自行安排過夜。如有需要在廣州過夜，貨車公司或運輸企業及司機本人須提交申請，有關單位審批後將安排在指定酒店自費住宿，實施封閉管理。

此外，跨境司機入境廣州後需做好個人防護，包括須全程佩戴口罩、要單獨用膳、如非必要不可下車及與其他人接觸。若然違反有關的疫情防控政策措施，將被暫停或移除豁免入境隔離名單。

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