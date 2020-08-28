旅遊業員工每周返工1日　業界倡推健康碼建旅遊氣泡

香港旅遊業因新冠肺炎疫情停擺，香港旅行社東主協會主席梁國興今早(28日)在電台節目表示，近日疫情有所放緩，希望政府推出健康碼措施，讓旅遊業界能維持生計。

他指，旅遊業界開工不足問題嚴峻，不少從業員每周只上班一天，憂慮保就業計劃結束後，會有3至5成旅行社「頂唔順」，甚或面臨倒閉。

梁又說，希望政府盡快推出健康碼，與周邊地區建立「旅遊氣泡」，先從粵港澳地區開始，再擴展至泰國和日本。他預料，業界需要一年半載，才可回復以往6至7成的生意。

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