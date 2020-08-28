港大前病毒學家質疑華製新冠肺炎疫苗　聲稱多人接種後不適

內地上月22日啟動緊急使用新冠疫苗後，已有超過2萬人參與臨床試驗。早前逃亡到美國的港大前病毒學家閻麗夢近日接受美國節目採訪，引述消息聲稱有很多人在接種疫苗後出現嚴重不良反應，到北京的醫院求醫。

閻麗夢表示，中國民眾只要人們買得起，他們總是更喜歡國外進口的疫苗，而不是中國自己生產的疫苗，「可以看出中國人多不信任自己政府製造的疫苗」。她續稱，中國試圖在疫苗上起到國際帶頭地位，但中國政府隱藏風險，生產或研發人體疫苗的實驗從未成功過。

閻麗夢認為，中國讓海外勞工接種疫苗後，在其他國家很快被驗出帶有病毒反應，若不是疫苗沒有效果，就是太多病毒在中國肆虐。但根據官方早前公布，相關疫苗試驗顯示，疫苗接種後安全性好，暫無明顯不良反應的情況。

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