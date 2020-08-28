戲院重開不少場次即爆滿　睇戲禁食爆谷市民笑稱當減肥

港府早前宣布放寬部分社交距離措施，其中美容院、戲院及部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所今(28日)起重開。當中戲院是不少市民期待已久的場所，有不少市民今早到戲院購買即日門票，認為電影院關閉多時，不少早前上映的電影在未欣賞前戲院已停業，因此特意到場支持心儀的電影。

據戲院職員透露，現時播映的電影多以停業前曾上映的為主，而原定在暑假上映的電影則不少已暫停映期，在疫情期間甚至有電影「首映完第2日就撞正戲院被勒令停業」，電影發行商對推出新戲未免有所卻步。在現時數部上映的電影中，以南韓的《屍殺半島》及本地的《幻愛》較為熱門。而在又一城今早約10時半播放的《屍殺半島》，戲票幾近售完，不少周末的電影場次反應亦不俗。

區先生與女朋友今早約11時到戲院觀看《屍殺半島》。他們表示在疫情前每月皆會到戲院約2次，但無奈在戲院關閉的情況下無法看到心儀電影，只可在家於網上觀看影視作品。問及港府在疫情中多次關閉戲院，但戲院並沒有爆出傳播群組，區表示戲院內的顧客若保持社交距離，「其實同食肆無乜分別」，沒有必要多次關閉戲院。問及現時無法在院內吃爆谷，他笑言：「當減肥囉！」

梁先生、郭小姐與友人今早亦到九龍塘的戲院購票，他們表示沒有留意到戲院重開，經過發現始興起決定入場。梁表示近月來多在網上使用收費影視平台看戲，但時間一久難免會「有少少抗疫疲勞」，娛樂活動多只為「約朋友打機」。問及戲院的措施，郭認為措施以防疫出發，可以接受。市民王先生亦坦言往時一星期會看約1次電影，因此甚為期待戲院重開，又認為戲院的防疫措施「點都有啲幫助」。

據港府的規定，戲院重開後每一影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院座位數目的50%；同一行座椅不可有連續超過兩張座椅被佔用；在影院內不得飲食；每一影院在放映後須進行清潔和消毒等。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020