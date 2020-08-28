12名偷渡客身份曝光 全部有案在身或正被通緝

中國海警本周日(23日)拘捕12名人蛇，有關人士的身份陸續曝光，除涉嫌違反港區國安法與壹傳媒黎智英同被捕的「香港故事」成員李宇軒外，其餘被捕者則全數涉嫌與反修例事件的案件有關，當中有兩人被控暴動。

被捕者包括11男1女，年齡分別為16至30歲，當中有5人為學生，其他人職業包括測量員、機械技工、售貨員、無業人士等。消息指各人均有案在身或正被通緝，包括涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢罪行的李宇軒，他於本月10日被香港警方國安處拘捕，經扣查獲准保釋候查。

其餘被捕者中有4人是「屠龍小隊」成員，包括被控涉嫌參與去年12月灣仔駱克道汽油彈案及華仁書院炸彈案等。兩名17歲學生和另一名同船男子涉及於去年9月，被警方在一個單位內搜出汽油彈原材料。有兩名青年涉嫌與去年12月一宗槍彈及攻擊性武器案有關，當時警方檢獲半自動手槍、逾百發子彈、避彈衣、伸縮棍及煙花爆竹等物品。

艇上亦有一名男子，涉嫌於今年1月上水村屋農田地的懷疑烈性炸藥DNT案件，被控一項製造爆炸品罪，獲保釋及不得離港，須遵守宵禁令。艇上唯一女子則涉嫌與上水炸藥案有關，一直被警方通緝。

消息指他們乘坐由本港黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，惟在果洲群島對開內地水域被截獲，目前被扣留在深圳海警支隊調查。

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