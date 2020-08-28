病毒檢測中心遍全港　被徵用學校名單曝光

全民病毒檢測9月1日開展，全港18區共有141個檢測中心，供醫護人員協助市民採集樣本。港府今(28日)公布中心的地點，主要分3類，分別為學校、民政事務總署的社區中心及康文署轄下的體育館。當中以元朗區佔最多，共有14間中心；其次為13間中心的葵青區；沙田和觀塘則各有12間中心。惟離島只有一間檢測中心，設在東涌文東路體育館，故長洲及南丫島居民，或要到港島的檢測中心進行採樣。

公務員事務局局長聶德權今日在記者會上指，檢測中心選址是方便市民，中心亦有社交距離及感染控制等要求，由於每地方規模不一，採樣量亦不同，面積較大的中心可有10個採樣站，面積較小的只得5個採樣站。

衞生署署長陳漢儀表示，社區中心會重視通風系統，當中每小時需6次換風，換鮮風則要每小時兩次，並看中心是否提供獨立出入口、有足夠地方儲備樣本、更換防護裝備的地方等。機電工程署檢查通風系統是否合適。

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表: 被徵作檢測中心的學校名單

新界:

●天水圍官立中學

●元朗公立中學

●南元朗官立小學

●新界鄉議局元朗區中學

●趙聿修紀念中學

●元朗官立小學

●屯門官立中學

●梁文燕紀念中學(沙田)

香港島:

●李陞小學

●香港南區官立小學

●筲箕灣官立小學

●北角官立小學

●金文泰中學

●皇仁書院

●軒尼詩道官立小學

九龍:

●馬頭涌官立小學(紅磡灣)

●將軍澳官立小學

●將軍澳官立中學

●觀塘官立中學

●觀塘功樂官立中學

●龍翔官立中學

●藝術與科技教育中心

●九龍工業學校

●官立嘉道理爵士中學(西九龍)

資料來源:政府普及社區檢測計劃網頁