美容院停業多時員工辭職轉行　負責人嘆重開前景不樂觀

新冠肺炎疫情放緩，政府今(28日)起放寬部分社交距離措施，美容院可有限度重開。有銅鑼灣的樓上美容院已準備好眼罩、口罩等防疫裝備，今日預約亦已爆滿。惟負責人慨嘆，政府每7日才公布最新防疫措施，有同事對前景感到迷惘，已毅然辭職。

美容院負責人關玉竹表示，已準備好即棄保護衣、圍巾、手套等，供員工和客人使用，他們事前亦會查詢客人的接觸史和健康狀況，客人抵埗後，亦要量度體溫和全身噴消毒噴霧，讓雙方都安心。

關說，停業期間已為店舖大裝修，希望給予客人煥然一新的感覺，增加客人信心。她透露有熟客每周詢問重開情況，希望早日接受護理療程，認為美容院一向衞生情況不俗，令客人充滿信心。

開業前有客人希望預約今日進行療程，關稱今日預約已爆滿，「(預約日期)攝都攝唔到」，惟她亦不敢對前景感樂觀，慨嘆仍對疫情感到擔憂，市民不敢外出，預料生意仍會較平常下跌30%；未來會在店內開設紋眉課程、拓展業務。關又指，現時美容院人手短缺，早前停業「7日又7日」，有年輕僱員對前景感絕望，已辭職。

今日才履新的馮女士亦坦言，早前擔心美容院復業遙遙無期，已毅然轉行做保安員，才上班幾天，政府卻突然宣布讓美容院有限度重開，她才重拾10多年的老本行，到美容院當兼職，同時做兩份工。

首位客人林小姐指，美容院衞生情況佳，不擔心會受到感染，已期待接受面部療程多時。林形容自己為「有需要的人」，而美容院亦需要做生意，新一波疫情下，美容院並沒爆出確診個案，批評停業令不合理。

客人李先生帶同女兒到美容院修眉，他表示2個月前已預約服務，未幾政府便勒令美容院等停業，拖延至今才能修眉。他表示，明白政府停業的決定，但認為政府應「一次過封埋關」，完全堵截病毒，市民能自由活動才更理想。

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