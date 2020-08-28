歷史科試題風波後　政府委任新成員入考評局

中學文憑試早前發生歷史科試題風波，相繼有考評局人員辭職。政府今日(28日)宣布委任4名考評局委員，任期為3年，由下月1日起至2023年8月31日。當中包括被再度委任的章曼琪及小學校長梁翠珍，以及新成員中學校長簡加言及中學老師陳嘉雯。

教育局局長楊潤雄表示，考評局是教育局的重要夥伴，認為來自教育界和其他專業界別的成員有助提升考評局的專業水平，同時感謝卸任委員作出的寶貴貢獻。

今年中學文憑試歷史科一條關於日本侵華事件的試題早前引起爭議，教育局指試題具引導性並予以譴責，最後要求考評局取消該試題。惟餘波未了，考評局評核發展部高級經理（通識）盧家耀於5月中，被傳媒揭發曾於社交網站發布「林鄭下台」、「林鄭滾蛋」等貼文，其後與下屬經理梁紫艷以「可能出現的政治理由」為由辭職。

此外，考評局評核發展部經理、歷史科科目委員會秘書楊穎宇亦於8月辭職。楊於今屆歷史科開考前，被揭曾於社交網站發表「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」等言論，遭受抨擊，惟未有提及辭職因由，考評局則指不會評論內部人事的事宜。

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