日媒指安倍晉三因健康理由　有意辭任首相

日本放送協會（NHK）周五（28日）引述執政自民黨消息指，安倍晉三擬因健康理由辭任日本首相，但會留任至確定接任人選為止。安倍將於同日下午的記者會親自宣布消息及說明情況。有報道指，安倍的「潰瘍性大腸炎」惡化，需要接受一年治療。

安倍晉三周五早上在官邸出席內閣會議後，曾與副首相兼財務大臣麻生太郎舉行會談，麻生離開官邸時並沒有回答記者問題。安倍心腹、沖繩北方擔當大臣衞藤晟一在會後，則向記者談及安倍的情況，稱對方仍然健康並在努力中；又稱如果每周到醫院一次比較好的話，便應該這樣做，可一定程度向國民說明。

NHK及多間日媒報道指，安倍是希望避免自身的慢性疾病惡化而阻礙國家政局。此前傳出安倍7月時在辦公室吐血的消息，政府否認。他上周一（17日）到東京慶應義塾大學醫院，政府對外宣稱是做例行身體檢查。他周一（24日）再到醫院聽取報告及接受更多檢查，但有消息指安倍正治療慢性病潰瘍性大腸炎。

安倍於周一（24日）成為日本連續執政時間最長的日本首相。NHK指，目前接任呼聲最高的是麻生太郎，之後是內閣官房長官菅義偉，早前表明有意在「後安倍年代」競逐首相之位的防衞大臣河野太郎則排第5。

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