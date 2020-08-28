再有2名確診者不治　累計83名病人離世

再有2名新冠肺炎確診者不治，基督教聯合醫院一名91歲男病人，於8月9日因咳嗽入院接受治療，延至今日上午7時54分離世。據了解，死者為九龍灣耆康會啟業護理安老院院友。另外，屯門醫院一名76歲男病人，於7月28日因咳嗽入院接受治療，延至今日上午10時25分離世。

兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共有83名確診病人於公立醫院離世。

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