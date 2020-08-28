按摩桑拿業要借當賣以交租　技師願全套裝備上身換復業

隨着疫情放緩，政府今天(28日)放寬一系列防疫措施，惟按摩院及桑拿浴室於兩輪停業後，至今仍復業無期。按摩桑拿業促請政府容許業界開業，並提出13項「替代停業建議」，以全行加強防疫措施，換取復業。

全港有3000間按摩院及桑拿浴室，停業影響十幾萬人生計，業界營業者須「賣」、「當」、「借」來保住生意、員工及生活開支，白白交租之餘，政府推出的防疫抗疫基金及保就業計劃都只是杯水車薪，惟有復業能解決他們的困境。議員邵家輝認為，既然美容業能開業，市民可以做面部療程，質問為何按摩院不可開門做生意。他指，很多按摩院技師都是自僱人士，亦有新移民、單親家長，勒令停業令他們的財政情況水深火熱。

按摩桑拿店經營者譚女士表示，停業以來業主並無減租，一直白交租，每個月虧蝕20多萬港元，需要借錢周轉，又稱因擔心牆壁、傢俬發霉，一直要開冷氣，電費亦花了3至4萬港元。她指業界「未病死先餓死」，促政府容許開業。

按摩桑拿店員工蔡盛智亦指，過去3個多月，自己每月只靠保就業計劃的4500港元度日，情況十分艱難。蔡指自己雖想過轉行做地盤，奈何沒相應技術及體力，自己亦不敢貿然找新工作。他透露，有同事本來住內地，隔離措施下不敢回家，在港亦無居所，需要投靠朋友，寄人籬下，頗為艱困。

香港按摩業總會主席周鎮宇指，全行已同意加強防疫措施，為技師等人員提供媲美醫護人員的個人防護裝備工作，冀能提升客人信心，把傳播風險降到最低。業界亦承諾支持全民檢測，以及提出13項「替代停業建議」，包括為員工免費提供個人防護裝備、每天至少消毒殺菌清潔所有設備兩次、確保所有客人保持1.5米距離等，冀代替延長關閉。

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