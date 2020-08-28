近9成受訪市民稱會參與全民檢測　商會指計劃有控制疫情

政府下月1日開始推展全民檢測計劃，於全港18區會設立採樣中心，為所有市民檢測新冠肺炎病毒。有團體就市民意向進行調查，結果發現近9成人表示會參與計劃，亦有9成半人相信計劃有助控制疫情。另有商會同樣表明支持計劃，相信有助及早識別隱性患者，切斷社會傳播鏈。

公民社會研究所於本月25至26日，透過網上問卷進行「市民參與普及社區檢測計劃意向調查」，成功收回10419份問卷，近9成人表示會參與計劃，其中近8成半希望藉計劃確保自己及家人健康，近7成半人則希望藉計劃切斷社區傳播鏈。調查中，僅有逾3%受訪者表示不會參與計劃，最主要是擔心在檢測期間受感染。

近半數人認為疫情對香港影響非常大，分別有逾7成人認為最大影響在於「經常擔心自己及家人會受感疫」及「影響社交生活」，有8成半人期望在檢測計劃下，疫情帶來的影響會減少。

另外，香港中華總商會表明支持全民檢測計劃，會長蔡冠深指，內地透過大規模檢測堵截病毒傳播鍊的經驗值得香港借鑑，又指現時香港疫情反覆，仍有不少源頭不明個案，計劃有助當局更好掌握社區感染情況，有助控制疫情，好讓社會民生和經濟活動恢復。蔡提到全民自願檢測要有龐大檢測量，防疫效果才越好，呼籲各界踴躍參加。

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