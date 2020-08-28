戴耀廷辦初選涉違選舉舞弊條例　再有團體促馮驊徹查

違法佔中行動發起人之一戴耀廷於今年7月11至12日期間舉辦民主派初選活動，再有團體認為有關行為涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》(《條例》)，並於今午(28日)到灣仔選舉管理委員會請願，要求選管會徹查。

其實上周五(21日)也有團體分別到選管會和廉政公署請願，要求就戴涉嫌違反《條例》作出調查。今午再有團體就有關事件到選管會請願，荃灣葵青居民聯會代表表示，戴在初選尚未公布結果前已揚言，如有任何參選團隊不遵守初選結果，必然會受各方責難，有關人士要自行面對後果。

聯會代表認為戴的言論有可能觸犯《條例》第8條，即對參選人施用脅迫手段等，誘使該人在選舉中參選或不參選，或撤回接受提名。他們促請選管會主席馮驊為保日後選舉能公平、公正、公開進行，應早日徹查。選管會辦事處因疫情關係沒有接信，故團體把請願信放在其大樓的花槽後離去。

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