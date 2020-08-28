不滿政府徵用麥花臣場館作檢測中心　居民質疑違契擬申禁制令

全民檢測將於下周二(9月1日)展開，政府今(28日)公布詳情，旺角麥花臣場館成為檢測中心之一，麥花臣匯的居民聯同多名油尖旺和九龍城區議員召開記者會，反對政府在零諮詢的情況下徵用位處民居的麥花臣場館。他們擔心場館通風排氣口對正奶路臣街，若有確診者出現，新冠病毒將經空氣傳播到樓上住宅，質疑此舉違反大廈公契，不排除向法庭申請禁制令。

麥花臣匯居民代表顧先生說，本周一(24日)收到消息後，已隨即去信民政專員、衞生署、特首辦等，惟民政專員回覆指，亦是從居民的查詢得悉事件，場館負責機構遊樂場協會昨日(27日)才確認事件。顧透露，場館位於麥花臣匯的地下和二樓，廁所的排氣抽氣通道是相連共用，而場館內的空氣排風口設於麥花臣匯的泳池旁，擔心病毒會經空氣傳播到樓上住宅，變成淘大2.0。

民政專員至昨早向居民和區議員表示，根據機電工程署的視察結果，麥花臣場館的獨立空調系統能提供足夠的通氣量，衞生署亦已評估場館符合感染控制要求，認為場館與民居同處同一大廈並不構成影響。顧先生透露，機電工程署昨日才向管理處索取冷氣系統的通風圖紙，質疑若署方已確認場館合乎要求，為何時至昨日才取圖紙，對此大感不滿。

顧批評政府一意孤行，漠視民意，亦不採納他們要求另覓選場的建議，僅以麥花臣場館交通方便為由作選址的依據，要求政府以科學實證釋除居民，以及鄰近商戶的疑慮。他又指場館被徵用作檢測中心，或違反大廈公契，正考慮向法庭申請禁制令或其他進一步行動。

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