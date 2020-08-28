庭上播彥霖到知專天眼片段　陪審員質疑曾剪接

職業訓練局15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開知專設計學院後被發現浮屍海面，死因庭今(28日)展開第5天聆訊。庭上播放9月19日陳彥霖出現在知專的閉路電視片段，但遭陪審團質疑片段曾經剪輯。死因裁判官稍後將傳召負責剪接的警員出庭作供，並指法庭無可能播放當日全部數百小時的閉路電視片段。

香港知專設計學院二級行政主任朱少光供稱，知專的閉路電視屬24小時錄影，會保留30天。他在去年10月3日按上司要求，下載9月19日全部共數百小時的閉路片段，並花了數又燒錄成32隻光碟存檔。

法庭今日播放其中30分鐘片段，畫面顯陳彥霖在下午5時47分進入學校，到6時59分離開。但畫面時間與實際時間會有5至10分鐘誤差。

片段可見彥霖最初步入知專時有穿鞋子，頸掛鎖匙，手上也拿著物品，但約半小時後她頸上再無掛着任何物品，而且兩手空空，後來連腳上的鞋子也不見了。

期間她來回校園各大樓不同層樓，甚至上過天台，不時四圍張望及笑。當時她表現平靜，未有與任何人交談，只是曾拿起「小心地滑」的指示牌再放低，引來旁人注視。

有男陪審員就質疑，此30分鐘片段是經剪輯。裁判官確認片段是由警方剪接，稍後會傳召負責警員出庭作供。裁判官坦言，無可能在庭上播放全部數百小時的片段。

知專高級主任梁寶怡則供稱，彥霖其實是青年學院學生，但在知專上課，兩間都隸屬職訓局，但青年學院是另一體制，故彥霖並非由她管理。

梁指，去年9月27日警方要求翻查校內閉路電視，當時校方未知涉及學生死亡。警方在職員陪同下於保安室逗留了12小時，梁也親自帶警方去檢查彥霖在校內的儲物櫃，打開發現已經清空。

另外，有人在9月19日晚上7、8時左右，在知專B座2樓平台發現彥霖的身份證、職訓青年學院學生證、一張屬於他人的八達通、一串鎖匙、一部粉紅色iPhone及一份反大麻的單張。梁稱知專曾通知青年學院代為跟進，最後全交予警方處理。

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