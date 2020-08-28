連鎖店售DHA含量「報大數」軟糖 　違商品例判罰3.5萬元

​海關早前從一間連鎖店位於新蒲崗的分店試購一款營養補充軟糖，化驗後卻發現其含有的二十二碳六烯酸(DHA)分量比聲稱的少，涉事連鎖店因供應及管有已應用虛假商品說明的商品作售賣用途，違反《商品說明條例》，今日(28日)在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，罰款3.5萬港元，涉案的30罐營養補充軟糖亦被充公。

海關早前接獲舉報，指市面上有一款懷疑附有虛假成分說明的營養補充軟糖出售，該款軟糖聲稱每100克含有20毫克的DHA。惟樣本經政府化驗所檢測後，證實該軟糖每100克所含的DHA只有2.3毫克，比聲稱的分量少超過88%。海關人員得悉相關結果後隨即採取行動，在該連鎖店其中6間分店檢獲共30罐同款軟糖，價值共7140港元。

海關提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，並會繼續致力打擊售賣附有虛假商品說明貨品的活動，以保障消費者權益。

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